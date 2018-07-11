وأفاد تقرير أعدته الفدرالية الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نشر الثلاثاء، بأن المهاجرين يواجهون مزيدا من الصعوبات للحصول على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية في بلدان اللجوء، في تعارض مع القوانين الدولية.

وقال رئيس الاتحاد، فرانشيسكو روكا، الثلاثاء، "لا حاجة على الإطلاق لإساءة معاملة الناس للتمكن من السيطرة على الحدود"، مذكرا بأن القانون الدولي يضمن حماية المهاجرين حتى الذين لا يحق لهم طلب اللجوء.

وأضاف أن منع الوصول إلى الخدمات الأساسية "امر غير مقبول على الإطلاق، لأن للجميع الحق بأن يعاملوا بكرامة واحترام".

وكشفت منظمة غير حكومية تعمل في شمال فرنسا أن نحو ثلثي اللاجئين والمهاجرين الذين تعنى بهم لديهم مشاكل صحية "مرتبطة مباشرة بظروف إيوائهم".

واعتبرت الفدرالية الدولية لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الأحمر أن رفض تقديم الخدمات الأساسية ليس معيبا فحسب، بل مكلف أيضا.