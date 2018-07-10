وقال يوشيهيدي سوغا المتحدث باسم الحكومة إن هذه الحصيلة المؤقتة للقتلى يضاف إليها عشرة مفقودين على الأقل، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وبحسب المتحدث فإن 75 ألف شخص شاركوا الثلاثاء في عمليات البحث عن ناجين محتملين وفي أعمال التنظيف وإزالة الركام في المناطق المنكوبة غرب الأرخبيل حيث لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح سوغا أن أعمال التنظيف والبحث عن ناجين تجري تحت شمس حارقة وسط درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية في الظل ويتوقع أن تستمر على هذا الحال لمدة أسبوع على الأقل.

ويعمل 75 ألف شخص ينتمون إلى فرق الاطفاء والشرطة والجيش وخفر السواحل، في أعمال البحث والإنقاذ والتنظيف.

وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة غير مسبوقة بين الجمعة والأحد إلى فيضانات ضخمة وسيول، وأضرار مادية جسيمة كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا إخلاءها على الرغم من أن السلطات كانت قد نصحتهم بذلك بموجب أوامر غير ملزمة أصدرتها قبيل الكارثة.

وحصلت انزلاقات تربة هائلة في العديد من المدن والبلدات، جرفت معها منازل لم يبق منها سوى أكوام من الأخشاب.

ونظرا لصعوبة الوضع، قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلغاء جولة كانت مقررة اعتبارا من الأربعاء إلى كل من بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر، وذلك لإعطاء الأولوية"لإنقاذ المنكوبين وإعادة الإعمار"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي.