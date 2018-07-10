وفي حكم أصدرته بالمحكمة الاتحادية في كاليفورنيا، رفضت القاضية دولي جي الطلب المقدم من وزارة العدل بالسماح للحكومة بإبقاء المهاجرين القصر رهن الاحتجاز مع آبائهم. وفقا لرويترز.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أن من حقها احتجاز الآباء والأبناء، الذين يلقى القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بطريقة غير مشروعة لحين البت في قضاياهم، وذلك بعد أن ثارت حالة من الجدل بعد مثول أبناء المهاجرين دون 3 سنوات أمام محاكم الهجرة.

وكان يتم من قبل تفسير تسوية قضائية تعود لعام 1997 على أنها تلزم وزارة الأمن الداخلي بالإفراج عن أبناء المهاجرين، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية بعد 20 يوما من احتجازهم.

لكن محامين تابعين لوزارة العدل قالوا في وثيقة قضائية لمحكمة جزئية في كاليفورنيا إنه لم يعد أمامهم خيار سوى احتجاز الأبناء لحين البت في قضايا الهجرة، وذلك بسبب أمر قضائي صدر، الثلاثاء، في قضية هجرة أخرى.

ومنذ بدء تطبيق السياسة في مايو، دأبت الحكومة على تفريق الأسر بعد القبض عليها، وهناك نحو ألفي طفل تحت رعاية الحكومة في الوقت الحالي.

وأصدر الرئيس، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا الشهر الماضي بالعدول عن هذه السياسة، وألزم الأمر القضائي الصادر في سان دييغو الحكومة بالكف فورا عن الفصل بين الآباء وأبنائهم وقضى بضرورة لم شمل الأسر خلال 30 يوما على الأكثر.

وجعل ترامب مكافحة الهجرة من أهم مواضيع أجندته، التي تتركز على الولايات المتحدة.