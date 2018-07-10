وغرد ترامب، الاثنين على تويتر قائلا "يجب أن تخجل فايزر والآخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بلا سبب.. سنرد".

وفي مايو السابق، قال ترامب إن بعض شركات الدواء ستعلن قريبا عن تخفيضات "كبيرة وطوعية" في الأسعار، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن. وكان ترامب قد وعد خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض أسعار الأدوية الأميركية.

ورفعت شركة "فايزر" أسعار الدواء المعلنة لنحو 40 صنفا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأثرت أسهم فايزر بتغريدة ترامب حيث أغلقت مرتفعة خمسة سنتات فقط عند 37.16 دولار للسهم بعد أن كان التداول يجري عليها بسعر37.44 دولار للسهم قبل التغريدة. وفقا لرويترز.