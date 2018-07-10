وأضاف السيناتور الأميركي جون كينيدي عضو مجلس الشيوخ عن لويزيانا أن التعامل مع الحكومة الروسية أشبه "بالتعامل مع المافيا".

وتوجه كينيدي برفقة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مؤخرا للاطلاع على أوضاع الاقتصاد الروسي وعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين.

لكنه قال إن الاجتماعات شهدت "مشاكسات" في بعض الأحيان.

ووصف كينيدي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه "متنمر"، مضيفا أنه لا توجد فلسفة سياسية في روسيا، وإن فلسفتها تتلخص في السعي وراء المال والسلطة.

وأضاف السيناتور أنه لا يرى أي مشكلة في اجتماع الرئيس دونالد ترامب بشكل خاص مع بوتين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان قمة يوم السادس عشر من يوليو الجاري، لكن كينيدي لا يتوقع إحراز أي تقدم.

وقال "لا يمكنك أن تثق ببوتن".