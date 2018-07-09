وذكرت الصحيفة في مقالها الافتتاحي، الاثنين، أن الولايات المتحدة تؤجج التوترات بإبحار المدمرتين "يو إس إس بنفولد" و "يو إس إس موستن" واللتين ترابضان في اليابان عبر المضيق، الذي يبلغ طوله 160 كيلومترا والذي يفصل تايوان عن الصين.

على الرغم من أن مثل هذه البعثات ليست ممارسة نادرة، إلا أن كل من تايوان والولايات المتحدة، قد أعلنت مرور السفن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانتقدت الصين، التى تزعم أن تايوان أرض تابعة لها بالقوة إذا لزم الأمر، التحركات الأميركية الأخيرة لتعزيز العلاقات مع إدارة الرئيس التايواني تساي إنغ - ون.