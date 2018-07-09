وكانت الشرطة تعكف على اكتشاف كيفية تعرضها هي ورجل يبلغ من العمر 45 عاما لمادة ملوثة بغاز نوفيتشوك الذي استخدم في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته قبل أربعة أشهر.

وأصيب البريطانيان بحالة إعياء الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها أصيبت بالهلع والصدمة جراء وفاة ستيرجيس.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك في أول هجوم معروف باستخدام هذا السلاح الكيماوي على أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفت روسيا، التي تستضيف حاليا نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، أي دور لها في حادث مارس آذار، وأشارت إلى أن أجهزة الأمن البريطانية نفذت الهجوم لتأجيج مشاعر الكراهية لموسكو.