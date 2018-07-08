وكان الزعيم الكوري قد اعتاد الحضور والمشاركة في هذه المناسبات، والتي كان آخرها في أبريل الماضي، حينما توجه إلى قصر الشمس احتفالا بعيد "يوم الشمس" ذكرى ميلاد جده أهم الأعياد الرسمية في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن مسؤولين شماليين كبارا في الحكومة والجيش قاموا بزيارة قصر الشمس "كومسوسان"، حيث ضريحا الزعيمين كيم جونغ إيل وإيل سونغ.

ووضع قادة كوريا الشمالية إكليلا من الزهور عند تمثال إيل سونغ بالنيابة عن كيم للتعبير عن تقديره لجده.

وجرت مراسم التأبين هذا العام وسط تغطية شاملة من وسائل إعلام كوريا الشمالية.