وقال الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي: "إن تويتر يتخلص من الحسابات المزيفة بسرعة قياسية"، متسائلا عما إذا كانت هذه العملية ستشمل حسابات صحيفتي (واشنطن بوست) و(نيويورك تايمز)".

وكتب ترامب: "هل سيشمل ذلك نيويورك تايمز الفاشلة، وماكينة دعاية أمازون، واشنطن بوست، التي تنقل باستمرار عن مصادر مجهولة، والتي في رأيي، غير موجودة".

وأضاف: كلاهما (الصحيفتان) ستتوقفان عن العمل في غضون 7 سنوات".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يهاجم فيها ترامب وسائل إعلام أميركية، إذ قال في فبراير الماضي خال مؤتمر صحفي إن "عدم النزاهة لدى وسائل الإعلام بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه".

وأضاف أن "الصحافة باتت تفتقد إلى النزاهة إلى درجة أننا إذا تجاهلنا الحديث عنها فإن هذا يخدم الشعب الأميركي بشكل كبير".