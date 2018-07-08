وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 30 شخصا على الأقل من جراء هذه الأمطار التي تهطل منذ أيام على مناطق واسعة من جنوب البلاد وغربها والتي تسببت بسيول وحلية وانهيارات أرضية وفيضانات وأدت إلى أضرار مادية جسيمة.

والأحد أعلنت السلطات أنّ الحصيلة الموقتة للكارثة بلغت 44 قتيلا على الأقل و21 مفقودا، في حين أشارت وسائل إعلام عدة إلى أن الحصيلة تبلغ 50 قتيلا و50 مفقودا.

وكانت السلطات أمرت السبت أكثر من 1,9 مليون شخص بإخلاء منازلهم بعدما بلغ منسوب الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة مستويات قياسية في مقاطعات عدة ولا سيما هيروشيما وكيوتو وأوكاياما.