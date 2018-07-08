وقال الكابتن تشارلي براون المتحدث باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادي لرويترز في بيان "قامت سفينتان من البحرية الأميركية بمرور روتيني في المياه الدولية لمضيق تايوان يومي 7و8 يوليو (بالتوقيت المحلي)".

وأضاف براون "تمر سفن البحرية الأميركية بين بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي عبر مضيق تايوان وفعلت ذلك لسنوات عديدة".

وقال مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن المدمرتين موستين وبنفولد نفذتا المرور بمضيق تايوان.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الدفاع في تايوان إن السفينتين تتحركان في اتجاه الشمال الشرقي وأضافت أن الوضع يتوافق مع القواعد.

ولا ترتبط واشنطن بعلاقات رسمية مع تايوان لكنها ملزمة قانونا بمساعدتها في الدفاع عن نفسها وهي مصدر الأسلحة الرئيسي للجزيرة. ودأبت الصين على قول إن تايوان هي القضية الأكثر حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

والعبور في مضيق تايوان هو الأول لسفينة من البحرية الأميركية منذ نحو عام ويأتي بعد سلسلة من المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة مما أثار توترات بين تايبه وبكين.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز التي تديرها صحيفة الشعب اليومية على تويتر "الولايات المتحدة تزيد التوترات في مضيق تايوان".