ووفقا للشرطة الصومالية، فإن تسعة أفراد على الأقل قتلوا في الهجوم الذي نفذه انتحاري بسيارة مفخخة عند بوابة وزارة الداخلية القريبة من القصر الرئاسي ومقر البرلمان.



وبحسب "الأسوشيتد برس"، فإن قوات الأمن لا تزال تقاتل مسلحين في الداخل، وبأن حركة "الشباب" الإرهابية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال العقيد أحمد محمود، إن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا وأن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

وتنفذ حركة "الشباب" الإرهابية بالصومال تفجيرات من حين لآخر، سعيا للإطاحة بالحكومة المركزية، دون أن تستثني هجماتها المدنيين، إذ تنفذ أعمالها التخريبية في الأماكن العامة مثل الأسواق والمطاعم والفنادق.