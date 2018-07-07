ونقل تقرير مجمع للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في ثاني أيام زيارته لبيونغيانغ عن هيذر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قولها، إن مباحثات بومبيو مع المسؤولين الكوريين الشماليين تضمنت إعادة رفات الأميركيين الذين لقوا حتفهم في الحرب الكورية في الخمسينات، بالإضافة إلى قضايا نزع السلاح النووي.



وقال التقرير إن بومبيو غادر مكان انعقاد المباحثات للاتصال هاتفيا بالرئيس دونالد ترامب لاطلاعه على آخر ما توصلت إليه المباحثات.