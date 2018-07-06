وقال محامي الدفاع، محمد اورانغزيب "تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار)، لشرائه عقارات فاخرة في لندن".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل النيابة سردار مظفر إن المحكمة أمرت بمصادرة الممتلكات.

وكان شريف استقال في يوليو 2017، بعد إن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء، بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن السياسي الباكستاني لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف الحاكم.

يشار إلى أنه لم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.