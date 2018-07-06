وقال العميد أحمد خليفة الشامي عقب اجتماع للأطراف بالخرطوم إن حكومة جنوب السودان وحركة التمرد الرئيسية بقيادة رياك مشار وتحالف المعارضة الجنوبية ومجموعة المعتقلين السابقين، توصلوا لاتفاق بشأن ملف الترتيبات الأمنية.

وأوضح الشامي أن هذه الأطراف اتفقت علي إخلاء المراكز المدنية من الوجود العسكري، والإطار الزمني لتوحيد وإعادة تنظيم القوات، وتشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الأطراف، وتحديد أماكن تجميع القوات.

وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني إلى أنه تم التوافق التام على كل هذه النقاط بتفاصيلها المختلفة، وأن جلسات التفاوض سارت بروح من الإيجابية والحرص على تحقيق سلام من كل الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.

وكانت أطراف الصراع في جنوب السودان وقعت في 26 يونيو الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد يومين من بدء مفاوضات مباشرة بالخرطوم.

لكن مع دخول وقف العدائيات حيز التنفيذ بعد 72 ساعة من توقيعه، تبادلت الأطراف الاتهامات بشأن وقوع خروق، وصفتها الحكومة السودانية بغير المؤثرة على الاتفاق.

يشار إلى أنه منذ أواخر 2013 دخل جنوب السودان في حرب أهلية أسفرت عن تشريد الملايين من سكان الدولة الوليدة التي استقلت عن السودان في 2011.