أبوظبي - سكاي نيوز عربية قال الجيش الأوكراني في بيان إن ثلاثة من جنوده لقوا مصرعهم وأصيب تسعة آخرين، خلال حادث وقع أثناء تدريبات عسكرية، صباح الجمعة.
وجاء في البيان أن قذيفة "مورتر" انفجرت خلال تدريبات تكتيكية بغرب البلاد، وبأنه سيكون هناك تحقيق رسمي في الحادثة، وفق ما نقلت "رويترز".
وتواجه أوكرانيا حملة انفصالية مدعومة من روسيا في شرق البلاد لقي فيها أكثر من عشرة آلاف شخص مصرعهم منذ عام 2014.
تجدر الإشارة إلى الجيش الأوكراني تأسس عام1917 وأعيد تشكيله بعد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991.