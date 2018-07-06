وجاء في البيان أن قذيفة "مورتر" انفجرت خلال تدريبات تكتيكية بغرب البلاد، وبأنه سيكون هناك تحقيق رسمي في الحادثة، وفق ما نقلت "رويترز".



وتواجه أوكرانيا حملة انفصالية مدعومة من روسيا في شرق البلاد لقي فيها أكثر من عشرة آلاف شخص مصرعهم منذ عام 2014.

تجدر الإشارة إلى الجيش الأوكراني تأسس عام1917 وأعيد تشكيله بعد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991.





