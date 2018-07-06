وقال الرئيس الأميركي "بوتين مستعد جدا ولكن هل سيكون ترامب مستعدا؟"، هازئا بذلك من تساؤلات طرحها بعض الخبراء بشأن اللقاء الذي سيجمعه برجل الكرملين القوي في السادس عشر من يوليو في هلسنكي بفنلندا.



وأضاف "تعرفون أن الرئيس بوتن من الـ كي جي بي (جهاز الاستخبارات السوفياتي)" في إشارة إلى المهمات السابقة للرئيس الروسي. حسب فرانس برس.



وتابع ترامب خلال تجمع لأنصاره في غرين فولز بمنطقة مونتانا "صدقوني كل شيء سيكون على ما يرام!".



وأردف الرئيس الأميركي وسط التصفيق "هل سأكون جاهزا؟ أنا مستعد تماما. لقد أعددتُ نفسي طوال حياتي لهذا النوع من الأمور"، منددا مرة أخرى بـ"عدم أمانة" الصحافيين.



وقال ترامب "ربما ينتهي بي الأمر بإقامة علاقة جيدة (مع بوتن)".



ويُنتظر وصول الرئيس الأميركي مساء الثلاثاء إلى بروكسل حيث يشارك الأربعاء والخميس في قمة حلف شمال الأطلسي.