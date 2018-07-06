وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى مونتانا "أعتقد حقا أنه يرى مستقبلا مختلفا للكوريين الشماليين. آمل أن يكون ذلك حقيقيا".



وتحدث ترامب بينما سافر بومبيو إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات بعد تعهد كيم لترامب في القمة التي جمعتهما الشهر الماضي في سنغافورة بنزع السلاح النووي. حسب رويترز.



ونفت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن تكون الولايات المتحدة قد خففت نهجها حيال نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.



وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين في الطريق إلى بيونغيانغ "هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. سياستنا حيال كوريا الشمالية لم تتغير".



وتابعت قائلة "نحن ملتزمون بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي والوزير بومبيو يتطلع إلى مواصلة مشاوراته مع قادة كوريا الشمالية لمتابعة الالتزامات التي قُطعت في قمة سنغافورة".



وسيقضي بومبيو يوما ونصف في كوريا الشمالية يومي الجمعة والسبت فيما ستكون ثالث زيارة له للبلاد والأولى منذ القمة غير المسبوقة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



وبعد مغادرته واشنطن الخميس نشر بومبيو على تويتر صورة لنفسه وهو يصعد إلى طائرته وقال "أتطلع إلى مواصلة عملنا للتوصل إلى نزع نهائي يمكن التحقق منه بالكامل للسلاح النووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كما وافق عليه الرئيس كيم. من الجيد أن تكون معنا الصحافة في الرحلة".