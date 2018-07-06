وحسب فرانس برس، يشتبه الادعاء العام في أن التونسي ماهر د. (32 عاما) ينتمي إلى تنظيم داعش وأنه كان المرشد الخاص لمنفذ الهجوم أنيس العامري وأنه هو الذي حضه على شن الاعتداء، بحسب ما ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.



وأوضحت المصادر أن المشتبه به قد يكون حاليا في ليبيا حيث انضم لتنظيم داعش في العام 2015، بحسب القضاء الألماني الذي يبحث عنه ليوجه إليه اتهامات تتعلق "بعضوية جماعة إرهابية والتواطؤ في القتل".



ورفضت المتحدثة باسم النيابة العامة التعليق على هذه التقارير.



وكان أنيس العامري (23 عاما) اقتحم بشاحنته سوقا ميلادية في برلين في 19 ديسمبر 2016 ودهس جمعا من المارة مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 46 آخرين في اعتداء تبناه تنظيم داعش.



وقتل العامري بعد ذلك بأربعة أيام على أيدي الشرطة في شمال إيطاليا التي فر إليها.





