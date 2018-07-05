وقالت ميركل، في المؤتمر الصحفي المشترك مع أوربان، في برلين"يجب ألا ننسى أن الأمر يتعلق ببشر.. بشر جاءوا إلينا وهذا يرتبط بالرسالة الأساسية لأوروبا.. الإنسانية".

وتابعت "أعتقد أن جوهر أوروبا هو الإنسانية وإذا ما أردنا الحفاظ على هذا الجوهر والاضطلاع بدور فيما يتعلق بهذه القيم فيجب على أوروبا ألا تدير ظهرها للعوز والمعاناة".

لكن أوروبان، الذي نصب نفسه منذ عام 2015، خصما لسياسة ميركل، بشأن الهجرة قال إن أفضل وسيلة تظهر بها أوروبا إنسانيتها هو أن تلغي الحوافز التي تشجع اللاجئين على القدوم للقارة.

وأضاف "إذا كان العون الذي تقدمه أوروبا للمهاجرين سيدفع الناس في أفريقيا وآسيا إلى استنتاج أن بوسعهم القدوم فسيفعلون ذلك".

ومضى قائلا "يجب علينا الإحسان للغير، دون أن نخلق عامل جذب والسبيل الوحيد الذي نعرفه للقيام بذلك هو إغلاق الحدود وتقديم المساعدة (لهذه الدول) وعدم السماح بدخول من يجلبون معهم المتاعب".