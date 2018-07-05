وذكرت الشرطة أن 28 شخصا من المعتقلين أجانب، وقد تم إلقاء القبض عليهم في مدينة إسطنبول، التي شهدت في الآونة الأخيرة هجمات عدة تبناها تنظيم داعش.

وقالت شرطة إسطنبول إن معلومات استخباراتية أشارت إلى أن المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في المدينة.

وقام مسلح يرتدي لباس بابا نويل بالهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة في 1 يناير 2017، فقتل 39 شخصا وجرح 69 باستخدام رشاش. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

وفي يونيو 2016 شهد مطار أتاتورك في إسطنبول هجوما راح ضحيته 43 شخصا فيما جرح 239 آخرون، وقد أعلن تنظيم داعس مسؤوليته عن الهجوم.