وحذرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، من أن هذه الأمطار العنيفة يمكن أن تستمر حتى الأحد في قسم كبير من الجنوب الغربي وفي وسط الأرخبيل وشرقه.

وأضافت إن "ذلك يمكن أن يبلغ بصورة متقطعة حجما قياسيا طوال بضعة أيام متتالية".

وغالبا ما تتعرض اليابان لجبهات ماطرة كبيرة بالإضافة إلى الأعاصير التي تجتاحها بصورة منتظمة في الصيف.

وصدرت أوامر الإجلاء الخميس، لعدد كبير من مناطق كيونو وكوبي وقرى أخرى في الغرب.

وصدرت أيضا توصيات للالتحاق بالملاجئ لعشرات آلاف سكان المنازل التي تواجه مخاطر معتدلة في الوقت الراهن، لكنها يمكن أن تتحول سريعا إلى مخاطر مدمرة.