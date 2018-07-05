وقالت المسؤولة الإقليمية عن الصحة العامة في مونتريال، ميلين دروان، إن عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال وصل حاليا إلى 12.

ونقلت صحيفة "لا تريبون" عن السلطات الصحية المحلية أن 5 وفيات سجلت أيضا منذ 48 ساعة في مناطق شرقي عاصمة كيبيك.

وعصر الأربعاء سجلت حالتا وفاة جديدتان بسبب الحر، إحداهما في ضاحية مونتريال، بحسب ما أفاد تليفزيون "راديو كندا"، الذي أوضح أن الضحايا في مونتريال "من الفئات الضعيفة كالمسنين أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية" أو ممن لا يملكون مكيفات.

وسجلت الحرارة، الأربعاء، 34 درجة مئوية في مونتريال مع نسبة رطوبة تخطت 40 بالمئة بحسب توقعات مركز الأرصاد الجوية.

وارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية منذ الجمعة في جنوب كيبيك مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 مطلع الأسبوع.

وأعلنت "حالة الإنذار بسبب ارتفاع الحرارة" في جنوب كيبيك، لكن الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتبارا من الجمعة.

ولم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة في أونتاريو المجاورة، التي شهدت أيضا درجات حرارة مرتفعة.

يذكر أنه في عام 2010 أدت موجة حر إلى وفاة 100 شخص في مونتريال.