ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية إلى روحاني قوله بعد اجتماع مع أمانو "أنشطة إيران النووية كانت دوما لأغراض سلمية لكن إيران هي التي ستحدد مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف "مسؤولية التغير في مستوى تعاون إيران مع الوكالة تقع على عاتق من أوجدوا هذا الوضع الجديد".

وتابع أن إيران ستتخذ "قرارات جديدة" إذا لم تستمر في الاستفادة من الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وانسحبت الولايات المتحدة مطلع مايو من الاتفاق النووي كونه لا يحقق امتثال إيراني كامل لجهود منع التسلح النووي، إضافة إلى استمرار الأنشطة الإيرانية الصاروخية وتسليح ميليشيات لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.