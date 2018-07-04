وقالت الشرطة الروسية إن رجلا يبلغ من العمر 63 عاما قتل، ونقل 3 آخرون إلى المستشفى، بعدما اقتحمت سيارة رصيف المشاة.

وأوضحت أنها تحقق في الواقعة، وأن الدلائل الأولية تشير إلى أن سائق السيارة غلبه النوم أثناء القيادة، وفق ما ذكت وكالة رويترز.

ويعد هذا ثاني حادث دهس يقع فقي روسيا خلال استضافتها لمباريات كأس العالم، إذ أصيب 8 أشخاص على الأقل، بعد 3 أيام فقط من انطلاق كأس العالم، عندما صدمت سيارة أجرة حشدا من المارة في وسط العاصمة الروسية موسكو.

وكانت السلطات قد استبعدت حينها فرضية العمل الإرهابي، موضحة أنه لم يسقط قتلى من جراء حادث الدهس، فيما ذكرت وكالات أنباء أن من بين الجرحى سياح مكسيكيون.

ورجحت الشرطة أن يكون السائق الذي ألقي القبض عليه قد فقد السيطرة على عجلة القيادة، مشيرة إلى أنه يحمل رخصة قيادة قرغيزية.