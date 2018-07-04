وقال قائد إحدى كتائب الجيش، اللفتنانت كولونيل هارولد كابونوك، في بيان إن الجنود لاحقوا مسلحين من جماعة (مقاتلي حرية بانغسامورو الإرهابية"، الذين فروا إلى التلال بعد أن حاولوا احتلال بلدة داتو باغلاس.

وأضاف أن الجيش سيواصل "إحباط مخطط جماعة مقاتلي حرية بانغسامورو الإرهابية لنشر الرعب" في جنوب البلاد المضطرب.

وبقي مئات السكان في ملاجئ، ولم تسمح لهم السلطات، بالعودة إلى منازلهم بعد أن وجد الجنود عبوات ناسفة، وشراكا خداعية أخرى في بلدة داتو باغلاس.

وقال كابونوك، إن 4 مسلحين قتلوا وأصيب اثنان آخران. وأصيب جندي ومسؤول في قوة أمنية محلية أيضا.

وجاءت الاشتباكات بعد تحذيرات الرئيس، رودريغو دوتيرتي، من أن فلول الجماعات الإرهابية، موالية لتنظيم داعش، يجندون أشخاصا وما زالوا يخططون لشن هجمات في مدن عدة جنوبي البلاد.

وقتل الجنود أكثر من 40 من مسلحي جماعة (مقاتلي حرية بانغسامورو الإرهابية) خلال الشهور الـ4 الماضية في هجمات جوية وبرية وصفها الجيش بأنها تحركات استباقية لإحباط هجمات للمسلحين على مدن.