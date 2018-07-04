وذكرت مصادر مقربة من دوائر القرار أن البيت الأبيض يدرس القرار منذ أشهر وأن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يدعم اتخاذ القرار، لكن المصادر أكدت عدم التوصل بعد إلى توافق نهائي بشأن اتخاذ هذه الخطوة.

ويتيح مثل هذا القرار للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة للحرس الثوري الإيراني وفرض حظر سفر بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية الموجودة حاليا، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفي إطار التصعيد ذاته، كانت الولايات المتحدة حذرت قبل أيام حلفاءها من أنها لن تقبل استمرار استيرادهم للنفط الإيراني بعد الرابع من نوفمبر المقبل.

وأكدت أنه لن تكون هناك مهلة إضافية قبل تطبيق العقوبات الأميركية على إيران، والتي كان الرئيس الأميركي قد حددها بـ 180 يوما عندما أعلن من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو الماضي.