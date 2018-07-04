وذكرت الشرطة البريطانية بمنطقة ويلتشير أن المريضين "يتلقيان علاجا في مستشفى سالزبوري بعد تعرضهما المفترض لمادة مجهولة"، مؤكدة أنها تعتبر الأمر "حادثا كبيرا".

وأضافت: "خدمات الطوارئ استدعيت إلى عنوان في شارع ماجلتون في إيمزبري مساء السبت (30 يونيو) بعدما جرى العثور على رجل وامرأة، وكليهما في الأربعينيات، فاقدي الوعي في عقار".

وتبعد إيمزبري نحو 10 كيلومترات إلى الشمال من سالزبري، حيث شعر الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس الماضي بمرض شديد بعد تعرضهما للتسميم بغاز أعصاب.

وأوضحت الشرطة أنها اعتقدت في بادئ الأمر أن الرجل والمرأة ربما تعاطيا مادة مخدرة ملوثة، لكنها أضافت أنها يخضعان لمزيد من الاختبارات.