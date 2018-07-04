وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي للصحفيين على متن الطائرة التي كانت تقل الرئيس دونالد ترامب إلى غرب فرجينيا "نحن لا نعترف مطلقا بمحاولات روسيا ضم القرم".

ويعتزم ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في 16 يوليو تموز بهلسنكي.

وكان الكرملين أعلن أن قمة هلسنكي يمكن أن تناقش "كل المواضيع" باستثناء القرم.

والجمعة أثار ترامب شكوكا حول موقف الولايات المتحدة من قضية القرم عندما لم يستبعد بشكل واضح إمكانية الاعتراف بضم روسيا شبه الجزيرة إليها.

وكانت إدارة ترامب فرضت عقوبات على "أثرياء حاكمين" مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خصوصا بسبب "هجمات" موسكو على "الديموقراطيات الغربية".

وفي مطلع 2014 وإثر غرق مناطق في أوكرانيا في فوضى في أعقاب انتفاضة شعبية في كييف أطاحت الرئيس الموالي لروسيا، قامت عناصر من القوات الروسية -- بلباس عسكري دون شارات - بالسيطرة على القرم.

ونظم استفتاء في شبه الجزيرة التي تسكنها غالبية من الناطقين بالروسية، أعلنت بنتيجته موسكو في 18 آذار/مارس 2014 ضم المنطقة رسميا لروسيا الاتحادية.