ويتناقض الجدول الزمني السريع، الذي اقترحه مستشار الأمن القومي، جون بولتون، مع الاستراتيجيات المنهجية، التي يصر معظم خبراء كوريا الشمالية على الحاجة إليها للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن نزع السلاح النووي.

ويقولون إن أي اتفاق راسخ يتطلب من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن يكون شفافا تماما بشأن برنامجه - في الوقت الذي تشير فيه تقارير استخبارية إلى أنه سيحاول خداع الولايات المتحدة بشأن حجم أسلحته أو منشآته السرية.

من المقرر أن يصل وزير الخارجية، مايك بومبيو، الجمعة، إلى بيونغ يانغ في ثالث زيارة له خلال 3 أشهر.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، سارة ساندرز، إن الزيارة تهدف إلى "متابعة العمل الهام من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، بعد القمة التاريخية التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في 12 يونيو.