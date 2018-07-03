وتعتزم اليابان شراء بطاريتي إيجيس اشور اللتين تريد نشرهما عام 2023 في تحديث لمنظومتها للدفاع الصاروخي من شأنه أن يخفف الخلاف التجاري مع واشنطن ويوفر حماية متطورة من ترسانتي كوريا الشمالية والصين.

وكانت رويترز ذكرت الأسبوع الماضي أن من محطات الرادار المرشحة سباي-6 التي تنتجها رايثيون ونسخة من (إل.آر.دي.آر) من صنع لوكهيد مارتن.

ويأتي ذلك وسط تراجع التوتر الإقليمي بعد اجتماع 12 يونيو حزيران في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ولا يزال المخططون العسكريون اليابانيون يعتبرون كوريا الشمالية خطرا مباشرا، لكنهم يرون قوة الصين العسكرية المتنامية تهديدا أكبر على الأمد الطويل.

وقال المسؤول الدفاعي الياباني إن الاختيار وقع على رادار لوكهيد مارتن بسبب قدرته على رصد الأهداف البعيدة وكلفة صيانته، وذلك ضمن عوامل أخرى.