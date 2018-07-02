وقال المكتب إن ديميتريوس ناتانيال بيتس، الذي يسمي نفسه كذلك عبد الرحيم رفيق، أبلغ عميلا متخفيا أنه يريد تحميل شاحنة صغيرة أو عربات أخرى بالمتفجرات واستهداف أفراد من الجيش وعائلاتهم خلال الاحتفال باليوم الوطني الأميركي، الأربعاء.

وقال الضابط المكلف القضية ستيف أنتوني، إن الموقوف كان هدفه "قتل عناصر من الجيش وأفراد عائلاتهم".

وتقام عروض للألعاب النارية في وسط كليفلاند والكثير من المدن الأمريكية الأخرى في كل عام، للاحتفال بعطلة الرابع من يوليو، وعادة ما يتم تشديد إجراءات الأمن في المدن حول الفعاليات الاحتفالية الكبيرة.