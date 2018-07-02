وأضاف غوتيريش على حسابه في موقع (تويتر)، بعد زيارة لمخيمات اللاجئين مترامية الأطراف في منطقة كوكس بازار ببنغلادش: "مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا الذين لجأوا إلى هناك يريدون العدالة والعودة إلى ديارهم سالمين".

وعبر نحو 700 ألف من الروهينغيا الحدود فرارا من عنف قوات الجيش في ميانمار، الذين اتهموا بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل وتعذيب وحرق بحق الروهينغيا.

ويعتقد آن آلاف الأشخاص قتلوا، في ما وصفه مسؤولون بالأمم المتحدة ومسؤولون أمريكيون بـ"التطهير العرقي".

ويزور غوتيريش بنغلادش لمقابلة لاجئين كانوا يطالبون الأم المتحدة بحمايتهم.