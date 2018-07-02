ونقلت "رويترز" عن وكالة "الأناضول" الرسمية التركية أن من بين الضباط المطلوب إيقافهم 19 في الخدمة وآخرون يحملون رتبة عقيد، وينتشر هؤلاء العسكريون في 19 إقليميا من بينها العاصمة أنقرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر من مكتب كبير ممثلي الادعاء في أنقرة، قوله إن المشتبه فيهم على اتصال من خلال خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة في شبكة غولن، الذي تقول أنقرة إنه مسؤول عن الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

وذكرت الأناضول أن 22 ضابطا برتبة عقيد و27 ضابطا برتبة مقدم من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم، مشيرة إلى أن 19 شخصا اعتقلوا بالفعل حتى الآن.

وفي مارس الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص فيما فصلت عددا مماثلا تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ الانقلاب الفاشل.

ومن هذا العدد وجهت السلطات اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا رهن الاحتجاز قيد المحاكمة.

ويتهم منتقدون الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضة.