ووفقا لمعهد ميتوفسكي، حصلت هذه العالِمة (56 عاما) على ما بين 47,5 و55,5% من الأصوات، متقدّمةً بفارق شاسع على مرشحي الأحزاب التقليدية، ومنهيةً بذلك عشرين عاما من هيمنة حزب الثورة الديمقراطية على العاصمة.



وشينباوم أوّل امرأة تُنتخب حاكمة للمدينة، وهي ناشطة يسارية تسلّمت ملف البيئة في مكسيكو خلال تولي لوبيز أوبرادور إدارة العاصمة في العام 2000.



وُلدت شينباوم في كنف أسرة يهودية من العلماء ودرست الفيزياء في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة وشاركت في الحركة الطالبية العام 1986.