وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في مالي أبو بكر ديالو، لـ"رويترز": "أستطيع تأكيد أنه كان هجوما بسيارة ملغومة صدمت دورية عسكرية مشتركة" لجنود من مالي وفرنسا.

وأضاف: "أحدث المعلومات التي لدينا أن مدنيين قتلا".

وأضاف أن 12، بينهم ما يتراوح بين 4 و8 جنود فرنسيين، أصيبوا.

وأفاد مصدر عسكري غربي "فرانس برس"، أن "الجنود الفرنسيين في عملية برخان العسكرية تعرضوا لكمين على أيدي إرهابيين" قرب مدينة بوريم.

وصرحت مقيمة في غاو: "استهدفت دورية من عملية برخان بسيارة مفخخة يقودها انتحاري من غاو. قطعت مدرعة الطريق أمام سيارة الانتحاري الذي فجرها"، مضيفة أن مروحيات من قوة برخان تحلق في سماء غاو.

وقال شاهد إن القوات الفرنسية ضربت طوقا أمنيا حول المنطقة"، فيما نقل جرحى إلى مستشفى غاو.

ويأتي الهجوم بعد يومين من هجوم انتحاري على مقر قيادة قوة مجموعة الساحل في سيفاري وسط مالي، أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم عسكريان من هذه القوة.