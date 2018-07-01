وحسب رويترز، تجمع مئات المتظاهرين في وسط سول ورددوا شعارات مناهضة للاجئين مثل "أمننا أولا" وطالب البعض بإلغاء سياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول في حين تجمع العشرات من جماعة مدنية في الجهة المقابلة لدعم اللاجئين وهتفوا بشعارات للترحيب بهم.



وطوقت الشرطة منطقة الاحتجاج، لكن لم تقع أي اشتباكات بين الطرفين.



ووصل أكثر من 552 شخصا من اليمن لجزيرة جيجو الجنوبية بين يناير ومايو، بالإضافة إلى 430 يمنيا تقدموا بطلبات للحصول علي وضع لاجيء في كوريا الجنوبية بحسب وزارة العدل.



وبدأت كوريا الجنوبية في قبول طلبات لجوء في عام 1994 بعدما انضمت لاتفاقية خاصة بوضع اللاجئين في عام 1992.

وفي عام 2013 سنت سول قانونا للاجئين لتصبح أول دولة آسيوية تقر مثل هذا القانون الذي يوفر الحماية للاجئين الذين لديهم ما يكفي من الأسباب مثل الخوف من التعرض للاضطهاد سواء على أساس عرقي أو ديني أو على أساس الجنسية أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.