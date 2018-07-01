وتسبب الطقس الحار والرياح خلال الأسبوع الماضي في اندلاع حرائق في أجزاء من الريف بشمال إنجلترا، في واقعة غير مسبوقة في التاريخ الحديث بمنطقة تشتهر بطقسها المطير.



وقالت شرطة مانشستر في بيان إنه "جرى الإعلان عن حادث كبير" مشيرة إلى منطقة تقع على بعد نحو 12 ميلا إلى شمال غرب المدينة.



وقالت إدارة خدمات الإنقاذ والإطفاء في منطقة مانشستر إن نحو120 فردا يكافحون حرائق الغابات في سبع مناطق. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.