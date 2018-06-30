وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في الطريق إلى نيوجيرزي أنه سيطرح في الاجتماع أيضا قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق حول شروط انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وخاصة من الأراضي الواقعة بالقرب من الحدود مع الأردن.

وأضافت أن الرئيس الأميركي يريد أن يحصل على ضمانات روسية بأن دمشق لن تلاحق أفراد الجماعات المتمركزة في هذه الأراضي وستنشئ منطقة لخفض التصعيد جنوب غرب سوريا ستكون مغلقة بالنسبة للوحدات الموالية لإيران.

ومن المتوقع أن تنعقد قمة بوتن-ترامب في 16 يوليو القادم في ضواحي هلسنكي.