وفي قمة عقدوها في بروكسل أعرب قادة التكتل عن قلقهم إزاء عدم تحقيق تقدّم في المفاوضات على بعد تسعة أشهر فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019.

وفي مؤتمر صحافي في ختام القمة قال توسك "أمامنا عمل كثير والمهام الأصعب لم تحل بعد"، وتابع رئيس المجلس الأوروبي "إنه النداء الأخير لوضع الأوراق على الطاولة".

وتأمل بريطانيا في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ينظم خروجها من التكتل ويحدد الأطر المستقبلية للتجارة والشراكة الأمنية، بحلول تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن المحادثات متوقفة عند مسألة حدود إيرلندا.

بدوره أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه عن أمله في أن تتضمن الوثيقة التي تعدها لندن والتي ستطرح خلال أسابيع "مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق".

لكن بارنييه ذكّر بأن الوقت بدأ ينفد وقال "نريد اتفاقا ونعمل من أجل ذلك، لكن الوقت قصير".

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "لا يسعنا الانتظار وقتا أطول".

وشاركت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اليوم الاول من القمة وأقرت قبل مغادرتها فجر الجمعة إثر محادثات حول الهجرة استمرت طوال الليل بضرورة تسريع المفاوضات.

وتسعى ماي للتوصل إلى اتفاق بحلول تشرين الأول/أكتوبر من أجل اتاحة الوقت الكافي للبرلمانين البريطاني والأوروبي من أجل المصادقة على الاتفاق قبل انسحاب المملكة المتحدة من التكتل في آذار/مارس 2019.