وقال علماء في مرصد براكين ألاسكا أنهم رصدوا تدفقا مثيرا للحمم من بركان "كليفلاند" منذ الاثنين، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

ويعتبر العلماء أن تدفق اللافا يشير إلى أمر أخطر قد يحدث في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ويبلغ ارتفاع البركان 1730 مترا في جزيرة نائية في بحر "بيرينغ"، ويعتبر من أكثر براكين ألاسكا نشاطا، إذ ينبعث منه باستمرار رماد بركاني على مدار السنوات الـ15 الماضية.

ورفعت السلطات الأميركية التحذير إلى المستوى "البرتقالي"، وهو تحت المستوى "الأحمر"، الذي يشير إلى احتمال ثوران بركاني يمكن أن يؤثر على حركة الطيران.

وفي عام 2013، أدى ثوران البركان إلى ضخ كميات من الرماد والغاز إلى ارتفاعات وصلت إلى 4500 متر في طريق جوي رئيسي، مما أجبر سلطات الطيران الفيدرالية على تحويل مسار الطائرات إلى منطقة شمالي البركان.