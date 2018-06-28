ووقع إطلاق النار عند مكتب صحيفة "كابيتال غازيت"، وقال مراسل إن المشتبه به أطلق الرصاص مباشرة على غرفة الأخبار.

وقال مسؤول أمني إن إطلاق الرصاص في أنابوليس يعامل كحادثة محلية لا تتعلق بالإرهاب، وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) يتواجد في موقع الحادث لتقديم المساعدة للسلطات المحلية.

وقال فيل دافيس الذي عرف نفسه بأنه مراسل شؤون المحاكم والجريمة في "كابيتال غازيت" على تويتر إن العديد من الأشخاص أصيبوا في إطلاق النار.

وقال إن مسلحا واحدا "أطلق النار على عدة أشخاص في مكتبي بعضهم لقي حتفه".

وأضاف: "ليس هناك ما هو أكثر رعبا من سماع إطلاق النار على أشخاص وأنت أسفل مكتبك ثم تسمع صوت إعادة تلقيم المهاجم لسلاحه".