وتلقت الشرطة، الخميس، تهديدا بوجود قنبلة في المركز، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن 3 مراكز للتسوق ومستشفى في سمارا أخليت بعد تهديدات عبر الهاتف.

وأوضحت وشائل إعلام محلية أن خدمات الطوارئ وصلت إلى مراكز التسوق، ومعها كلاب مدربة على البحث.

يشار إلى أن مدينة سمارا استضافت، الخميس، مباراة السنغال وكولومبيا التي انتهت بسلام قبل قليل من عمليات الإخلاء.

وتلقت الشرطة عددا من التهديدات بوجود قنابل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في مدينة روستوف أون-دون، مما أدى إلى إخلاء حانات ومطاعم.

وقالت الشرطة في روستوف أون-دون إنها نفذت عمليات تفتيش ولم تعثر على شيء.