وجاء إعلان الكرملين تأكيدا لما قاله ترامب، الأربعاء.

وكان ترامب قد ذكر الأربعاء أن العاصمة الفنلندية موقع محتمل للقمة، في حين أشار يوري أوشاكوف مستشار بوتن للشؤون الخارجية، إلى أن القمة قد تعقد في النمسا.

ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض والكرملين في وقت لاحق من الخميس، موعد ومكان الاجتماع.

وكانت آخر مرة التقى فيها الرئيسان في نوفمبر الماضي بفيتنام، على هامش قمة لمنتدى آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، إلا أنه قد سبق لترامب أن أعلن عن رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا.