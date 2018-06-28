وتعد الأميرة أليس، أميرة باتنبرغ واليونان، والدة زوج الملكة إليزابيث، وقد دفنت في سرداب بكنيسة مريم المجدلية، التي تقع على جبل الزيتون، خارج جدران البلدة القديمة في القدس.

وتوفيت الأميرة في لندن سنة 1969 بعد أن طلبت أن تدفن في القدس إلى جوار عمتها التي كانت راهبة مثل أليس.

وفي عام 1993 ضمت الأميرة إلى الحاصلين على لقب "الصالحين بين الأمم"، وهو أرفع تكريم يمنحه مركز "ياد فاشيم" التذكاري للمحرقة النازية لغير اليهود.

وإلى جانب قبر جدته، زار الأمير وليام، الأربعاء، الساحة التي تضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، كما قام بجولة في الضفة الغربية، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتجول في مخيم للاجئين.

ويعتبر اليوم الخميس، الأخير في زيارة الأمير للأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وهي أول زيارة رسمية من نوعها يقوم بها عضو بارز في الأسرة الملكية البريطانية، إذ كانت السياسة البريطانية تقضي بعدم قيام أي فرد من العائلة المالكة بزيارة رسمية من هذا النوع قبل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.