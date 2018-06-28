وقال زيبكجي: "لقد سمحنا باستيراد كميات محدودة جدا من البطاطس من بعض المناطق السورية التي تشارك فيها تركيا بعمليات عسكرية"، حسب ما نشرت صحيفة "حرييت" التركية.

وأكد زيبكجي، الذي تنتشر قوات بلاده في مناطق عدة شمال سوريا، أن البطاطس المستوردة ستمثل 1 بالمئة من حاجة تركيا، أو ما يعادل 4 آلاف طن.

وقالت الصحيفة إن تركيا ستستورد البطاطس بالليرة التركية، مما سيدفع لخفض الأسعار المرتفعة في السوق المحلية.

وارتفع سعر كيلوغرام البطاطس إلى 6 ليرات، في زيادة كبيرة عن يونيو من العام الماضي، عندما كان سعر الكيلوغرام 1.5 ليرات فقط.

وكان وزير الزراعة التركي، أحمد أشرف فاكيبابان قد اتهم قبل أيام ما وصفه "بالأيادي السوداء" بالتسبب في الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية الرئيسية في تركيا.