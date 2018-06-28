وقال الرئيس الاشتراكي في خطاب متلفز إنه "في كل مرة يفتح هذا الثعبان السام مايك بنس فاه أشعر بالراحة للطريق الذي اخترته". حسب ما نقلت فرانس برس.



وأتى تصريح مادورو بعيد ساعات على تنديد بنس خلال زيارة إلى مركز لإيواء المهاجرين الفنزويليين في ماناوس في شمال البرازيل بـ"التأثير المدمر لديكتاتورية" الرئيس الفنزويلي.



وفي معرض رده على تصريح بنس قال مادورو مخاطبا نائب الرئيس الأميركي "لقد هزمناك، وسنهزمك، أينما كنت، وأينما ذهبت، يا مايك بنس".



كما هاجم الرئيس الفنزويلي الاتحاد الأوروبي بسبب القرار الذي اتخذته بروكسل أخيرا بإدراج أسماء 11 مسؤولا فنزيليا على القائمة السوداء.



وقال مادورو إن الاتحاد الأوروبي "يسجد أمام دونالد ترامب" بهدف "السطو" على الثروات الطبيعية لفنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم على الإطلاق.