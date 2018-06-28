وأضاف البنتاجون في بيان، أن الوزارة طلبت من الجيش الاستعداد لإيواء 2000 شخص من هؤلاء المهاجرين خلال 45 يوما. بحسب ما أوردت رويترز.



وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس قال يوم الأحد، إن الجيش الأميركي يستعد لبناء مخيمات مؤقتة لإيواء المهاجرين في قاعدتين عسكريتين دون أن يكشف عن اسميهما.



وقال الجيش الأميركي الأسبوع الماضي، إن الحكومة طلبت منه الاستعداد لإيواء ما يصل إلى 20 ألفا من الأطفال المهاجرين.