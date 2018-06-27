وحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، وقع الاتفاق الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان عن الحكومة، ورياك مشار رئيس مجموعة الحركة الشعبية المعارضة عن مجموعات المعارضة الجنوبية، في حضور الرئيس السوداني عمر البشير المفوض بتيسير المفاوضات بين الجنوبيين.

وقال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد، إن الاتفاق يشمل وقفا لإطلاق النار سيبدأ تنفيذه بعد 72 ساعة من التوقيع.

كما يتضمن الاتفاق "فتح الممرات للمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى، وجمع السلاح وجعل القوات الحكومية قوات قومية".

وأضاف: "بعد 120 يوما من توقيع الاتفاق يتم تشكيل حكومة انتقالية".