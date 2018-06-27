كان المتهم خالد علي يحمل ثلاثة سكاكين عندما اعتقلته الشرطة المسلحة في أبريل من العام الماضي.



وقال الادعاء الملكي لمحكمة أولد بيلي إن علي (28 عاما) كان ينوي قتل رجل شرطة أو أحد أفراد القوات المسلحة أو حتى عضو في البرلمان.



وقبل خمسة أيام من اعتقاله زار علي أهدافا محتملة مثل جسر وستمنستر ومجلسي البرلمان وشارع وايت هول.



وأضاف الادعاء أن بصمات أصابعه تضاهي بصمات عُثر عليها على مكونات لصنع القنابل تم الحصول عليها من أفغانستان في 2012 ووضعت في قاعدة بيانات لمكتب التحقيقات الاتحادي (الأميركي).



واستمعت المحكمة إلى دفوع ذكرت أن علي غادر بريطانيا في عام 2011 وأمضى بعض الوقت في باكستان وأفغانستان حيث انضم إلى حركة طالبان وأصبح صانع قنابل. وزعم أنه ذهب إلى المنطقة لمعرفة المزيد عن الإسلام.



وعاد علي إلى بريطانيا عام 2016 وأعطى انطباعا بأنه عاد إلى حياته السابقة كسباك لكن بحلول مارس 2017 كان يخطط لهجوم إرهابي في لندن.



وقالت سو هيمينج ممثلة الادعاء الملكي "خطط خالد علي لتنفيذ هجوم وحشي بسكين في لندن كان من الممكن أن يصيب الكثيرين ويعرض حياة أشخاص للخطر". ومن المقرر صدور الحكم عليه في موعد لاحق.